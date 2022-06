Zes jaar cel voor man uit Coevorden voor verkrachten en bezwangeren stiefdochter (12)

Arriva dunt zaterdagse trein­dienst in Noord-Nederland uit: ‘Beperkte beschik­baar­heid van personeel’

Vervoersmaatschappij Arriva rijdt voorlopig in Noord-Nederland met minder treinen op zaterdag. Dat komt omdat er te weinig personeel is om alle ritten te laten doorgaan. Per uur rijdt er één trein minder op de trajecten Leeuwarden-Groningen, Groningen-Delfzijl en Groningen-Veendam. De uitdunning van de dienstregeling is vandaag ingegaan.

11 juni