Zwaar eenzijdig ongeval net over grens tussen Drenthe en Friesland

Update Dode bij ongeluk met drie auto’s en vrachtwa­gen op N34 bij Zuidlaren

Een persoon is vanochtend omgekomen bij een ernstig verkeersongeval op de N34, ter hoogte van Zuidlaren in Drenthe. Het slachtoffer is een 54-jarige vrouw uit Vries, in de gemeente Tynaarloo in Drenthe.

12 december