Achtduizend kilo zwerfafval in Drimmelen: ‘Te gek voor woorden’

MADE - ,,Een mooi resultaat? Helemaal niet. Het is heel verschrikkelijk. Het is te gek voor woorden wat mensen allemaal weggooien”, zegt Lisette van Groesen uit Made, die zich hard maakt voor de aanpak van zwerfafval in de gemeente Drimmelen.