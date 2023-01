Altijd koud douchen, dan doe je zo’n duik gewoon even

LAGE ZWALUWE - Aan de Nieuwjaarsduik in Lage Zwaluwe deden zo’n zeventig mensen mee. De uitzonderlijk hoge buitentemperatuur werkte mee, dat maakte wellicht uit. Het water was echter ijskoud.

Vorig jaar ging de Nieuwjaarsduik in de Noordzee vanwege de pandemie niet door. Toch besloot Theo Bruinsma (25) uit Zevenbergen met een paar collega’s in het zilte water een nat pak te halen. Heel goed bevallen, maar hij is van werk veranderd. Dus wacht hij bij de plas aan de Lange Reeweg in Lage Zwaluwe met nog zo’n zeventig mensen in badpak, bikini of zwembroek op het startschot van burgemeester Boy Scholtze.

Quote Ik vind het een mooi ritueel om het kwaad van het afgelopen jaar van je af te spoelen Theo Bruinsma

Pauline Bruinsma (64) is er ook bij. ,,Ik denk dat mijn moeder er het langst inblijft van iedereen”, zegt zoon Theo. ,,Ze is gewend om koud te douchen.” Komt nog bij: de buitentemperatuur werkt mee, het is een graad of dertien. Pa is er voor de support. ,,Het water schijnt nat te zijn”, is zijn achteraf zijn verweer om een plons achterwege te laten.

Tekst gaat verder onder de foto: ‘fris beginnen’.

Volledig scherm Het aanstormende peloton nieuwjaarsduikers. © Pix4Profs / Joris Knapen

Voor Theo is de duik meer dan manhaftig gedrag. ,,Ik vind het een mooi ritueel om het kwaad van het afgelopen jaar van je af te spoelen om weer fris aan 2023 te beginnen.”

Antilliaanse duik

De burgemeester heeft ook eens aan een Nieuwjaarsduik meegedaan. Eentje die niet in dit kader past. ,,Dat was in een deel van ons koninkrijk waar het een graad of dertig was.” Nadat Kees Damen met een verrassingspakket is geëerd – jarenlang heeft hij alle faciliteiten voor de omroep geregeld, tot aan een hoogwerker toe – telt Scholtze af. Bij nul weigert het startpistool, maar de stoet stort zich niettemin in de waterplas, opgewacht door vier duikers en eentje die opnames maakt.

Theo en Pauline dompelen zich meteen onder. Terug op het strandje heeft Theo er nog zo veel zin in dat-ie teruggaat. Eenmaal weer op het droge: ,,De buitentemperatuur is aardig, maar het water is heel koud.” Snel de tent in, omkleden en weer op temperatuur komen. Een gratis beker erwtensoep of chocomel helpt daarbij.

Teun van de Steenoven, dé man van de Nieuwjaarsduik, is dik tevreden. ,,Veel reclame gemaakt, het heeft gewerkt. Heel gezellig. Daar doen we het voor.”

Volledig scherm En rillend weer terug naar de tent met erwtensoep en chocomel. © Pix4Profs / Joris Knapen