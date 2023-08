Nieuwe tegenslag voor amazone Dinja van Liere: Devenda Dijkstra uit Nuland vervangt haar op EK

De Nederlandse dressuurploeg voor het EK is onthoofd door het afzeggen van Dinja van Liere. Haar paard Hartsuijker is niet wedstrijdfit. Voor de amazone uit Uden is het al de tweede grote tegenvaller dit jaar. Devenda Dijkstra uit Nuland is haar vervanger.