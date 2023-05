Bewoners uiten hun zorgen over opvang Oekraïners in Made: ‘Mensen worden achter een hek weggestopt’

MADE - ,,We zijn niets wijzer geworden”, roept iemand vertwijfeld uit aan het einde van de avond over het leegstaande kantoorpand in Made, waar mogelijk Oekraïense vluchtelingen worden opgevangen. ,,Maar méér weet ik ook niet”, zegt burgemeester Boy Scholtze nog maar een keer.