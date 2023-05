Bij toeval asbest ontdekt in Made, nu worden 158 huurwoningen gesaneerd

MADE - Woningcorporatie Woonvizier is gestart met een grootschalige asbestsanering in Made. In 158 huurwoningen in de Nachtegaalstraat en Wethouder Broekenstraat is asbest aangetroffen. In alle huizen wordt het asbest verwijderd.