Brabantse treinstations niet populair, Lage Zwaluwe scoort het slechtst van Nederland

‘Monumen­taal gebouw in heuvelland­schap’: Klim­men-Rans­daal weer meest gewaardeer­de station

Het meest gewaardeerde station van Nederland is weer Klimmen-Ransdaal in Limburg, Station Lage Zwaluwe in Brabant was voor reizigers de minst favoriete locatie om op de trein te stappen. Dit blijkt uit de zogeheten Stationsbelevingsmonitor 2022, een onderzoek van I&O Research in opdracht van NS en ProRail onder 85.000 reizigers.

6:45