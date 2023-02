De Leerfabriek gaat nu ook in Made met kinderen na school ‘op wereldreis’

Geen nachthore­ca in Breda: ‘We glijden af naar een slapend, zelfgenoeg­zaam provincie­stad­je’

BREDA - Breda krijgt geen nachtelijke clubcultuur. De meerderheid van de gemeenteraad is ‘tegen verruiming van de sluitingstijden in de horeca tot 06.00 uur’. Dat is een bittere pil voor de voorstanders.

7 februari