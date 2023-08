Den Hoek Vooruit pakt flink uit met vier dagen feest rondom 90-jarig bestaan: talkshow, voetbal en muziek

Politie valt woning in Made binnen: tientallen kilo’s harddrugs met straatwaar­de van enkele tonnen aangetrof­fen

MADE - Bij een politie-inval in een woning in Made werden tientallen kilo’s harddrugs aangetroffen met een straatwaarde van enkele tonnen. De bewoner is aangehouden, melden wijkagenten van de gemeente Drimmelen maandag.