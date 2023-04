Drimmelen krijgt na 25 jaar een gemeentewapen

Rumoer om kap oude zomereik bij Verrijze­nis­kerk: ‘Boom zorgde voor lekkages’

OOSTERHOUT - In Oosterhout is rumoer ontstaan over de kap van een ruim honderd jaar oude zomereik op de binnenplaats van de Verrijzeniskerk. Bewoners willen uitleg en in de politiek zijn vragen gesteld. De kerk: ,,De boom zorgde voor lekkages. Het kon zo niet langer.”