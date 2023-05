Drimmelen ligt op schema om 800 woningen in vier jaar te bouwen

NAC in shock na overlijden van flamboyant icoon en verbinder Hans van den Dungen: ‘Voor mij was hij bijna onsterfe­lijk’

Kort voor de start van de play-offs is NAC in shock. ,,Ik kan niet geloven dat als ik naar NAC ga, Hans er niet meer is.” Het overlijden van clubman Hans van den Dungen (61) dit weekend hakt er behoorlijk in.