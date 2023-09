Drimmelen trekt samen op met inwoners om plek te vinden voor eerste opvanglocaties in de gemeente

Arenden spotten in de Biesbosch is soms kwestie van geduld: ‘Zolang het mistig blijft, gaan ze niet jagen’

WERKENDAM - September is dé maand om zee- en visarenden te spotten in de Biesbosch. Daarom organiseerde Staatsbosbeheer zaterdag de eerste Arenddag. Dichte mist maakte het echter spannend of de roofvogels zich ’s ochtends al zouden laten zien.