Enthousiasme voor bouwplan bij Valkenberg Breda, maar wethouder waarschuwt: ‘Niet aan sleutelen’

BREDA - Van zeer hoogstaande kwaliteit, technisch uitvoerbaar, financieel haalbaar en er is ook voldoende draagvlak bij de buren. Het nieuwbouwproject Central Park bij het Valkenberg valt in de smaak bij het stadsbestuur van Breda.

Hoogwaardig, iconisch, aantrekkelijk…

Wethouder Daan Quaars (Stedelijke Ontwikkeling, VVD) is altijd al moeilijk te betrappen op een gebrek aan enthousiasme. Toch doet hij er in een brief aan de raad nog een tandje bij: het plan om op de hoek van Valkenstraat en J.F. Kennedylaan het appartementencomplex Central Park te bouwen krijgt wat hem betreft snel groen licht.

Vooral voordelen

Volgens Quaars brengt het project vooral voordelen met zich mee. Zo komen er winkels op de begane grond. Die zorgen er voor dat dit deel van de stad aantrekkelijker wordt voor voetgangers, wanneer ze bijvoorbeeld van het Valkenberg, via de Brouwerijstraat, naar de Boschstraat wandelen.

Daarmee wordt voldaan een belangrijke voorwaarde die de wethouder stelt: het verbeteren van de sociale veiligheid in dit deel van de stad. Het is een kwestie die veel bewoners zorgen baart. Ook Quaars constateert dat het er nu ‘onveilig en onrustig’ is.

Donkere en stille plekken

De problemen worden volgens de wethouder veroorzaakt door bezoekers van coffeeshops in de Boschstraat. Een aantal van hen zou zich ophouden in de donkere en stille plekken die met name in de Valkenstraat te vinden zijn. De verwachting is dat met de bouw van het appartementencomplex én de komst van winkels de sociale controle groeit en de overlast afneemt.

Artist Impression van Central Park 076 in Breda. © HPO Vastgoed

Het project van ontwikkelaar HPO Vastgoed uit Breda omvat ongeveer 140 appartementen. Daarvan bevindt twintig procent zich in de categorie ‘sociale huur’ en dertig procent wordt omschreven als ‘middelduur’. De rest is vrije sector. Die verdeling is niet in lijn met het eerder dit jaar opgestelde bestuursakkoord. Daarin staat dat er moet worden uitgegaan van een verdeling 30-40-30.

Samenwerking en afspraken

Toch brengt Quaars enkele argumenten in stelling om in dit geval af te wijken van dit principe. Het project is volgens hem niet alleen van ‘zeer hoogstaande kwaliteit’, maar ook het resultaat van een samenwerking van diverse ‘partijen’. Dat zijn onder meer de eigenaren van de kringloopwinkel, het Huis van de Donck en het bestuur van de moskee.

Al deze betrokkenen hebben met elkaar afspraken gemaakt, aldus de wethouder: ,,Een wijziging zet deze afspraken mogelijk op losse schroeven.”

Risico

Mocht het toch zover komen, dan voorspelt Quaars ‘een flinke vertraging’. Erger nog, als de raad op het standpunt gaat staan dat de 30-40-30-verdeling hoe dan ook maatgevend moet zijn, ‘dan lopen we het risico dat het plan uit elkaar valt’.