‘Filmers moord Peter R. de Vries wilden zelf aanslag plegen’, zegt advocaat Peter Schouten in talkshow

Zaterdag 3C Internos schudt Klundert van zich af: ‘Geen moment het gevoel gehad dat we gingen winnen’

In de derde klasse C heeft iedereen zich al lang neergelegd bij een titel voor IFC, maar de strijd om plaats twee is nog volledig open. Door Klundert met 3-0 terug te wijzen heeft Internos zich zaterdag alvast opgeworpen als eerste uitdager van Groote Lindt.