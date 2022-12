Geert van den Dungen 50 jaar dirigent, maar eigenlijk langer: ‘Als vierjarige kleuter liep ik al met bamboestokje te zwaaien’

De Bernardus­kerk in Made gaat de gemeente tonnen extra kosten

MADE - Geen 60.000 euro per jaar, maar 110.000 euro. Dat is wat de gemeente Drimmelen tot aan 2036 kwijt is aan de exploitatie van het nieuwe sociaal-culturele centrum in de Bernarduskerk in Made. Ook de inrichtingskosten worden fors hoger.

18 december