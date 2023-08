Frans pleit voor meer aandacht voor Oosterhout­se orgels: ‘Een orgel staat letterlijk ver van mensen af’

OOSTERHOUT – Oorspronkelijk is Stichting Ludens opgericht om het pas gerestaureerde Maarschalkerweerd-orgel in de Sint-Jansbasiliek in stand te houden. Met Frans Rutten als nieuwe voorzitter is het plan om nu ook andere orgels onder de aandacht te brengen.