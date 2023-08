Een stukje authentiek La­tijns-Amerika op het Dr. Jan Ingenhousz­plein: ‘Margarita zorgt voor een warme vibe’

BREDA – De bulderende lach van Margarita Aldana (56) is al van verre te horen. Rondom haar eetkraam Dalmar Taco Mexicano is het al vroeg in de middag gezellig druk. Haast ieder land van Latijns-Amerika lijkt hier te zijn vertegenwoordigd. ,,Margarita is als een moeder voor ons.”