Kerstengel Annelieke zorgt overal voor bij Jacinta: ‘Dit voelt echt als waardering’

Boeren zetten Drimmelen in het licht: ‘We willen mensen bij elkaar brengen’

TERHEIJDEN/WAGENBERG/MADE – Boeren en tuinders gaan Drimmelen verlichten. Na twee coronajaren is met Tractors by Night de kleurrijke nieuwjaarsborrel uit de gemeente weer terug. Ook lichten eind dit jaar boerderijen en woningen in een deel van het buitengebied op tijdens de Boerderij Toer.

22 december