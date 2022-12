Kerstengel Joep draagt iedereen een warm hart toe: ‘Een hork? Die kom ik bijna nooit tegen’

Dakloze Geoffrey weigert naar de winterop­vang te gaan: ‘Ik laat mijn kat niet alleen’

DRIMMELEN/BREDA - In zijn bootje in de haven van Drimmelen is de kou zo mogelijk nog bijtender dan buiten, maar toch weigert dakloze Geoffrey van der Bent (42) te verkassen naar de warmte van de daklozenopvang in Breda. ,,Ik laat mijn kat niet alleen.”

17 december