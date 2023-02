Kortere, maar niet minder gezellige optochten in Erpelrooierslaand en Schraansersrijk

Prins Arie d’n Irste ontvangt sleutel: ‘De stad is van ons!’

BREDA - De sleutel van Breda is sinds zaterdag in handen van Prins Arie d’n Irste. Na de intocht heeft hij die op een bomvolle Grote Markt overhandigd gekregen door burgemeester Paul Depla. Prins Arie sprak daarna de woorden: ,,De stad is van ons!”