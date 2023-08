‘Laagdrempelige’ pastor Giny van der Korput is voor gastvrijere kerk: ‘Ik hoop dat we niet al te laat zijn’

profronde zevenbergen Thalita de Jong op herhaling in Zevenber­gen en een ‘mooi podium’ bij de mannen

Net als vorig jaar trok Thalita de Jong met een lange solo de Profronde van Zevenbergen naar zich toe. ‘Gewoon recht uit gekoerst', verduidelijkte de 29-jarige Liv Racing-renster uit Hoogerheide. Bij de mannen hielden de toppers er in het omnium de spanning in tot de laatste puntensprint. Wout Poels ging er uiteindelijk met de buit van door. Voor Mike Teunissen en Danny van Poppel. ‘Mooi podium toch', zo had de laatste daar vrede mee.