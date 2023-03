Live te volgen: komt de visarend weer op 26 maart naar de Biesbosch?

DRIMMELEN - Sinds zondag staat de webcam weer aan aan bij het visarendnest in de Biesbosch. Mensen kunnen live meekijken naar de terugkeer van de visarenden naar het natuurgebied. De kans is groot dat de eerste arend op 26 maart in beeld komt.

Sinds 2016 broeden de visarenden met succes in de Biesbosch. In die periode is de mannetjesarend zes keer op 26 maart teruggekeerd na de overwintering in zuidelijke streken. Alleen vorig jaar was hij er een dagje eerder. Het vrouwtje volgt altijd enkele dagen later. Vrijwel direct erna begint het paren. Vorig jaar leidde dat eind april tot de eerste eieren en een maand later was het eerste kuiken te zien.

Dat het ieder jaar om hetzelfde mannetje gaat, is zeker: die is te herkennen aan een genummerde ring. De vrouwtjesarend is niet geringd. Maar de boswachters van Staatbosbeheer denken - aan de hand van het gedrag, verenkleed en de band met het mannetje - dat ook dit telkens dezelfde vogel is.

38 jonge visarenden

In de Biesbosch hebben in 2022 drie paartjes met succes gebroed. Sinds 2016 zijn in totaal 38 jonge visarenden in de Biesbosch uitgevlogen. Visarenden broeden sinds 2016 met succes in Nederland, met name in de Biesbosch. Dat komt omdat de Biesbosch door de aanleg van Ruimte voor de Rivierprojecten voor de visarend aantrekkelijker is geworden. In 2022 heeft er ook op de Veluwe een paartje visarenden met succes gebroed.

Mooiste taferelen

Staatsbosbeheer heeft sinds 2021 een webcam bij het nest geplaatst. Via beleefdelente.nl konden de visarenden rekenen op honderdduizenden kijkers. In een persbericht zegt boswachter Harm Blom: ,,In 2021 en 2022 speelden de mooiste taferelen zich af voor de camera. Van een boommarter die door de vrouw visarend van het nest werd geschopt tot vrijgezelle visarenden die het broedende paar kwamen verstoren. En van vertederende kuikenscenes tot aan grote gevangen vissen. Het hield echt niet op.”