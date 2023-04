Mad Science Shows, Circusacts en Schuimparty’s: Zo viert de gemeente Drimmelen Koningsdag

Vierde klasse C Op alle fronten nog spanning in vierde klasse C, waar het doelpunten blijft regenen

De strijd om de derde plaats in de vierde klasse C is ongemeend spannend. Viola won in Breda met 1-3 van PCP. WDS'19 liet in de laatste minuut de winst in Dorst liggen en moest met een 4-4-gelijkspel genoegen nemen. TVC Breda en het Rotterdamse Pretoria blijven in de buurt van de nummers drie en vier.