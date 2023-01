Meer mensen in Drimmelen kunnen nu geld krijgen voor groene daken en gevels

MADE - Ook mensen die een woning huren in de gemeente Drimmelen kunnen nu subsidie krijgen om groene daken of gevels aan te leggen. Het gemeentebestuur heeft dat besloten. Vorig jaar gold de regeling alleen voor woningeigenaren.

In 2022 besloot de gemeenteraad 50.000 euro uit te trekken voor een subsidie waarmee huizenbezitters daken en gevels konden vergroenen. De gemeente betaalde maximaal 75 procent van de aanlegkosten tot een grens van 2000 euro.

Het subsidiepotje was echter snel leeg, waardoor een flink aantal inwoners teleurgesteld moest worden, schrijft wethouder Jürgen Vissers nu in een brief aan de raad. Daarom is besloten om de regeling voor 2023 enigszins te versoberen. Zo kunnen in totaal meer mensen meedoen.

Woningeigenaren kunnen dit jaar maximaal 50 procent vergoed krijgen (tot 1500 euro). Voor huurders gaat het om 75 procent maximaal (tot 2000 euro). Dat de bedragen voor huurders hoger zijn, is gedaan om hen extra te stimuleren een aanvraag in te dienen voor een duurzaam dak of gevel. Bovendien kunnen huishoudens die bij Woonvizier huren via die corporatie ook nog een kleine vergoeding krijgen.

Lokale leverancier

Wel is het zo dat van het totale bedrag (nog steeds 50.000 euro) zeventig procent is bestemd voor eigenaren. Dit is gebaseerd op de verhouding koop/huur in gemeente: die is ongeveer 70/30.

Mensen die subsidie willen aanvragen, kunnen dat doen op de site van de gemeente. Een van de voorwaarden is dat ze een gespecialiseerd kweker of hovenier inschakelen, waarbij nadrukkelijk wordt verzocht met een lokale leverancier in zee te gaan.

Er zijn meerdere redenen waarom de gemeente mensen stimuleert hun daken of gevels te vergroenen. Het zorgt onder andere voor verkoeling, regenwater wordt vastgehouden, het vergroot de biodiversiteit en het zorgt voor een langere levensduur van daken.