Ook ‘maatwerk’ van de burgemeester voor dorpshuis Den Domp stuit nog op bezwaren

Frans Brekelmans uit Oosterhout: ‘Daarom ben ik blij met BN DeStem, lezers worden wakker geschud’

OOSTERHOUT - Frans Brekelmans: dat is de man op de voorpagina van BN DeStem van maandag 12 februari 2018. De Oosterhouter was blij verrast: ,,Blijkbaar kon het wereldnieuws even naar achteren worden geschoven.’’