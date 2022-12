Quiet Breda organiseert luxe kerstmarkt voor minima

Bodylotion en spaarlampen, maar ook eierkokers en computermodems. Het is een kleine greep uit de spullen die de 31 leden van Quiet Breda gratis kunnen meenemen tijdens de kerstmarkt op de Veilingkade. ,,Veel partijen in Breda doen aan armoedebestrijding, maar wij willen vooral armoede verzachten met luxe”, verklaart Quiet-initiatiefnemer Rutger van Eijken.

Wethouder armoedebestrijding Marike de Nobel komt halverwege de dag ook even kijken. Zij vindt het vooral fijn dat Quiet geen inkomenseisen stelt aan het lidmaatschap. ,,Wie zijn wij om te bepalen of iemand in armoede leeft of niet?” Volgens haar zijn veel arme mensen door de toeslagenaffaire sowieso huiverig geworden om hulp te zoeken. Want stel je voor dat je één euro teveel ontvangt en daardoor in de problemen komt.