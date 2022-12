Stichting Prisma brengt mensen samen op eerste kerstdag: ‘Eenzaamheid groter probleem dan velen denken’

BREDA – De kerstdagen horen een gezellige periode te zijn, maar dat is niet voor alle mensen even vanzelfsprekend. Daarom hield stichting Prisma een kerstdiner waarbij iedereen mocht aanschuiven.

Volgens seniorenorganisatie Anbo viert 40 procent van alle ouderen kerst alleen en dat is volgens coördinator Gul Koc van stichting Prisma Breda veel te veel. Daarom organiseerde ze samen met een aantal vrijwilligers voor deze doelgroep een speciaal kerstdiner. ,,Ik heb zelf in de zorg gewerkt en kwam toen ook al veel ouderen tegen die alleen waren met de feestdagen. Het is een groter probleem dan veel mensen denken.”

Kerstsfeer creëren

Hoewel Koc van huis uit geen kerst viert, is het volgens haar niet moeilijk een kerstsfeer te creëren. Naast de lichtjes en het wintergroen bestaat deze natuurlijk vooral uit het samenkomen van mensen. ,,Het lastigste is eigenlijk eenzame senioren te vinden. We hebben hiervoor vooral mensen om ons heen benaderd en via sociale media.”

Voor het kerstdiner in het Belcrumhuis schuiven uiteindelijk negen mensen aan bij Prisma. Eén van hen is Nico Schuurmans. Samen met zijn vrouw is hij uitgenodigd door zijn Turkse buren voor de kerstmaaltijd. ,,Anders hadden we met zijn tweeën thuis gezeten. We kijken al 48 jaar tegen elkaar aan. Nu leren we nieuwe mensen kennen.”

Onder de foto: ‘Het kerkgebouw zegt me niks meer’

Volledig scherm Deelnemers en organisatie van het kerstdiner van stichting Prisma samen aan tafel. © Pix4Profs/Edwin Wiekens

Schuurmans noemt het verder ontroerend dat vooral vrijwilligers met een islamitische achtergrond op deze manier een christelijke traditie in ere houden. Compassie die hij respecteert en soms mist in de huidige samenleving.

Thaise soep

Zelf is de man van huis uit katholiek, al noemt hij zichzelf tegenwoordig liever christen. Trudi Bruygons aan de andere kant van de tafel snapt deze houding wel. ,,Het kerkgebouw zegt me niks meer. Als je opvang nodig hebt en je krijgt deze niet, raak je vanzelf teleurgesteld.”

In de keuken is Ger Ernst ondertussen druk bezig met het voorgerecht in de vorm van scherpe zoete Thaise soep. Eigenlijk had hij zich aangemeld als gast. Toen stichting Prisma hoorde van zijn culinaire achtergrond, werd de kok meteen achter het fornuis gezet. ,,Met liefde hoor, je passie overbrengen via de maag is het leukste wat er is en het geeft energie.”

Op de bank

Was stichting Prisma er niet geweest dan had Ernst de eerste kerstdag doorgebracht op de bank. Iets wat volgens hem minder zielig is dan het klinkt. Zo komt zijn zoon altijd tweede kerstdag langs en kan hij het prima vinden met zichzelf. ,,Mensen zetten zichzelf vaak zo onder druk tijdens de feestdagen, terwijl dit helemaal niet nodig is. Ik kan ook heel lekker koken voor één persoon.”

Volledig scherm Een kaart met kerstgroet van stichting Prisma. © Pix4Profs/Edwin Wiekens