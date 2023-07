Stralend zonnig weer in Drimmelen vandaag

Naomi (19) ging naar Kos voor een stage achter de hotelrecep­tie, nu trouwt ze meerdere stellen per week

KOS/BREDA - ,,Je bent zo enthousiast over de trouwerijen hier in het hotel, wil je de stellen zelf trouwen?” Die vraag had Naomi van Lent (19) niet verwacht in de tweede week van haar stage op het Griekse eiland Kos. Maar ze zei ja.