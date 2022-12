Vervloekte spits doet NAC de das om in laatste duel van het jaar

Personele problemen onder de lat bij NAC: Roy Kortsmit was ziek. Het betekende het officiële debuut van Pepijn van de Merbel (20) uit Oud-Gastel. Maar de meeste aandacht ging uit naar de reservedoelman. Omdat ook Aron van Lare ziek was, hielp niemand minder dan keeperstrainer en oud-doelman Gabor Babos (48) zijn club uit de brand. De jonge Roel van Zutphen (Onder 18) was derde doelman.

NAC - Almere City was ook weerzien met oude bekende Jeredy Hilterman. De spits die zich in een half jaartje onmogelijk had gemaakt in Breda en afgelopen zomer dus met de staart tussen de benen (en met een flink verlies) naar Almere was vertrokken. Gehaat door het Bredase publiek omdat hij op het kampioensfeest van zijn oude club FC Emmen had geroepen spijt te hebben van zijn transfer naar NAC.

Provoceren

En uitgerekend die man kreeg zijn moment of fame vrijdagavond. De spits die sowieso al in goede vorm verkeert (hij maakte er voor vrijdag al negen) maakte in Breda na een minuut of twintig de 0-1. Provocerend vierde hij dat voor de B-Side, met zijn armen breed. Het fluitconcert en de spreekkoren waren de reactie van het thuispubliek.

Het enige dat NAC - met Ezechiel Bazuzi voor de geschorste Ody Velanas - daar tegenover kon stellen was een verrassend schot van Ruben Ligeon. De poging van de doelpuntenmaker van vorige week in de derby (1-2-zege op Willem II) spatte uiteen op de vuisten van de doelman. Verder viel er in de vrieskou voor rust weinig te genieten.

Wissels

Lange tijd werd het er niet beter op, dus voerde Robert Molenaar een dubbele wissel door. Hij verving de backs in het 5-3-2-systeem en bracht met Thomas Marijnissen (links) en Kaj de Rooij (rechts) twee vleugelspelers in. Alles om een nederlaag te voorkomen.

Marijnissen was met zijn eerste twee acties meteen gevaarlijk: met een schot in het zijnet en op de doelman van Almere zorgde hij weer voor wat kleur op de Bredase wangen. Een poging van Jarchinio Antonia (over de doelman, maar van de lijn gehaald) moest een slotoffensief inleiden.

Maar de gelijkmaker bleef uit, ook omdat scheidsrechter Rob Dieperink een zuivere handsbal van Almere in de zestienmeter over het hoofd zag, zo werd NAC een strafschop onthouden. De vreugde na de gewonnen derby in Tilburg was zo groot, maar toch eindigt dit kalenderjaar in mineur.

Opstelling NAC: Van de Merbel; Lucassen (72. De Rooij), L. Marijnissen, Vet (46. Velthuis), Mac Nulty, Ligeon (72. T. Marijnissen); Agougil, Plat, Banzuzi; Antonia, Van der Sande.

