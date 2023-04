Wagenberg heeft een tweede fietsstraat waar auto's 'te gast’ zijn

met video Twee mannen mishande­len eigenaar Bredase Zenza Lounge, een jaar na beschie­ting pand

BREDA - De eigenaar van Zenza Lounge Bar in Breda is in de nacht van donderdag op vrijdag gewond geraakt bij een mishandeling. Hij werd door twee mannen in zijn gezicht geslagen. Het pand werd vorig jaar nog beschoten en gesloten door de burgemeester.