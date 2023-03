Wie wil verbouwen of een boom wil kappen hoeft nog maar bij één loket aan te kloppen in Drimmelen

Regen deert de deelnemers aan de tweede Havenloop niet: ‘Dit kan ook best leuk zijn’

ZEVENBERGEN - Zevenhonderd deelnemers hebben zich ingeschreven voor de tweede Havenloop van Zevenbergen. Maar de vraag is of de regen de opkomst zal temperen. Al snel is duidelijk dat niets de sportieve ambities van deze hardlopers kan stoppen.