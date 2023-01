Zwaluwe komt niet tot scoren; aanvoerder Schonk stuurt trainer Beusenberg terug naar de schoolbanken

ACHTERGROND Al jaren discussie over dumpen bagger in zandwinput­ten, zoals bij Raamsdonks­veer: moet de wet worden aangepast?

RAAMSDONKSVEER - Al jaren is er discussie over het gebruik van vervuild slib voor het ‘verondiepen’ van zandwinputten. Critici spreken in dit verband liever over het dumpen van bagger. De Nederlandse wet laat het toe, maar waterschappen zetten de hakken in het zand.

20 januari