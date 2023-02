Zwerfafval plaag in Biesbosch: Staatsbosbeheer houdt weer grote publieke opruimdag

Regels voor terugdrin­gen PFAS zijn volstrekt onvoldoen­de: ‘We kunnen niet ingrijpen bij bedrijven’

DEN BOSCH/MOERDIJK - De regels voor terugdringen van het giftige PFAS zijn volstrekt onvoldoende. ,,Daardoor is het gebruik feitelijk legaal en kunnen we niet ingrijpen bij bedrijven. We kunnen nu alleen vragen zo weinig mogelijk te gebruiken.”

11:21