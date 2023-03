Asfalt fietspad Dronterringweg N711 wordt vervangen door beton, verkeer wordt omgeleid

update | met video Vonken zorgen voor tweede grote brand in maand op oude viskotter bij sloper in Kampen

Bij het slopen van een oude kotter is vanochtend brand uitgebroken op een bedrijventerrein in Kampen. Dat is voor de tweede keer in een maand tijd. Omdat de brandhaard lastig bereikbaar was voor de brandweer werd een speciaal blusapparaat ingeschakeld om het vuur te doven.