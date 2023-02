Asielzoeker krijgt mes in hart gestoken in azc Dronten, huisgenoot ‘is zich van geen kwaad bewust’

Alina (35) uit Lelystad vliegt schoonmoe­der in de haren en slaat oog kapot: ‘Ze commandeer­de me de hele dag’

De band met haar Bulgaarse schoonmoeder was niet heel best. Maar dat het op nieuwjaarsdag vorig jaar zo uit de hand zou lopen tussen de twee, dat had niemand verwacht. De officier van justitie denkt dat Alina S. (35) uit Lelystad de ‘baba’ van haar kinderen die dag het licht uit één van haar ogen sloeg.

