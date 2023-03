Auto eindigt op de kop in greppel na ongeluk door gladheid in Dronten

Ook zonder politiemel­din­gen mag 'Kappie' zijn Elburgse terras niet uitbreiden: ‘Voor de omgeving ook niet fijn’

Het blijft rommelen tussen de gemeente Elburg en cafébaas Gerbert Doornwaard. Ging het eerder over geluidsoverlast, nu is er gedoe over de aanvraag voor uitbreiding van zijn terras. De bezwarencommissie schaarde zich achter hem, maar burgemeester Jan Nathan Rozendaal is onvermurwbaar. ,,Er is weinig democratie in Elburg.’’