Bashar (19) loopt gearmd met vrouw de disco uit: verkracht hij haar later in Stadspark van Kampen?

Opbouw van ‘aangepast’ strandpa­vil­joen op Kamper stads­strand begonnen

Een vrije toegang naar het stadsstrand, geen terras meer aan de stadsbrugkant én minder terras. Strandpaviljoen Hanzezicht keert - na een paar spannende maanden voor de initiatiefnemers - wel terug op het Koestrandje, maar in aangepaste vorm. De opbouw is begonnen. ,,Wanneer we opengaan? Dat durf ik nog niet te zeggen’’, vertelt mede-initiatiefnemer Bart - Jan Gardebroek.