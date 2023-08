Biddingringweg tussen Dronten en Biddinghuizen zeker zes weken dicht

Bestelbus in sloot Kampen, N50 van Zwolle naar Emmeloord weer vrij

Een bestelbus is op de zijkant in de sloot belandt. Dit gebeurde op de N50 bij Kampen. Door het ongeluk was de N50 van Zwolle naar Emmeloord tijdelijk dicht tussen Kampen en de Eilandbrug. Inmiddels is de weg weer vrij.