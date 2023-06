Bijna vijfhonderd leerlingen in Dronten wachten op uitslag eindexamen

Discussie over terugkeer roemruchte villa in Kampen nog lang niet ten einde

Keert de roemruchte Boven Havenvilla nou wel of niet terug als het Boven Havenkwartier in Kampen wordt gebouwd? Nee lijkt het antwoord van projectontwikkelaar Mateboer, ja leek het antwoord van de gemeente. Maar die laatste partij lijkt nu ook te neigen naar een ‘misschien’ of nog beter: een ‘verbijzonderd’ gebouw.