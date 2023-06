Boze K. (58) uit Biddinghuizen bestraft vanwege wraakactie op vriendje (14) van zijn zoon

Vernieling herden­kings­plek in Dronten zorgt voor woede en verdriet in het hele land: ‘Dit mag niet onbestraft blijven’

Verdriet, woede, gevoel van machteloosheid. De vernieling van de herdenkingsplek in het Koningin Wilhelminabos in Dronten maakt veel los in Nederland. Bij nabestaanden van mensen die zijn overleden aan kanker, maar ook bij anderen. Het is nog maar de vraag of het monument terugkeert op deze afgelegen plek. Beheerder KWF beraadt zich.