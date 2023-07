Brand op azc-terrein in Dronten, één bewoner kan huis niet snel uit: ‘Was nog wel even spannend’

Elburg schrikt wakker en staakt volgen van toeristen via mobieltjes: ‘Betreuren dat we nalatig zijn gebleken’

Bezoekers van de Vesting hoeven niet bang te zijn dat de gemeente Elburg hen nog langer stiekem in de gaten houdt. Het volgen van mensen via camera’s en hun mobieltjes is per direct gestaakt. Aanleiding is een publicatie in de Stentor én de hausse aan verontwaardiging die hierop volgde.