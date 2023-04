CBR stuurde verpleegster uit Dronten ten onrechte naar psychiater na akkefietje met politie

Volgeladen auto’s, aanhangers en overal vlaggetjes en borden: deze straat in IJsselmui­den is (bijna) klaar voor de vrijmarkt

Bezet, bezet, bezet, gereserveerd voor bewoners. Bordjes, vlaggetjes, natgeworden papier, stoepkrijt, ducttape, alles wordt uit de kast getrokken op de Burgemeester van Engelenweg in IJsselmuiden. De strijd om een goede verkoopplek op het 5 kilometer lange parcours van de vrijmarkt tijdens Koningsdag is losgebarsten. ,,Ik heb al een week lang een auto met aanhanger die niet van mij is voor mijn deur staan’’, zegt bewoonster Joke Kok (87). Dat en meer opvallende gereserveerde plekken.