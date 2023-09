De Meerpaal in Dronten houdt Open Kunstprijs 2023

Vader en zoon Kooistra mogen nog jaren niet de beveili­ging in en vechten dat aan: ‘Nasleep van handgrana­ten Bruut’

Handgranaten aan de deur van zijn kroeg in Zwolle. En op het toilet. En twee ontploffingen naast het huis van zijn vader. Dat het leven van Bob Kooistra niet alledaags was, is een understatement. Toch willen hij en zijn vader graag weer aan het werk in de beveiligingsbranche. Maar de juiste papieren, die krijgen ze niet. Dat besluit vechten ze aan.