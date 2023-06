Eén op de twee huizen in Dronten aangemerkt als energiezuinig

Zwolse studenten veroveren plek tussen ‘de grote jongens’ in de Fundatie: ‘Goed voor je portfolio’

Proto, het jaarlijkse art en designfestival in de binnenstad van Zwolle barst vanaf vrijdag weer los. Op diverse locaties demonstreren studenten van creatieve opleidingen wat ze in huis hebben. Opvallend: een gezamenlijke expositie van gevestigde kunstenaars en studenten in museum de Fundatie.