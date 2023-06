Festivalgangers moeten dit weekend poncho én zonnebrand meenemen: eerst regen, dan zon

Festivalgangers die naar Defqon.1 of Concert at SEA gaan, doen er goed aan om zowel een poncho als zonnebrand mee te nemen. Zowel in Flevoland als in Zeeland wordt het na regen op donderdag dit weekend warm, droog en zonnig.