FlevoMeer Bibliotheek houdt boekverkoop in Dronten en Swifterbant

Toekomst strandpa­vil­joen nog onduide­lijk, politiek ziet liever kleinere horecagele­gen­heid op Kamper stads­strand

Het is nog langer billen knijpen voor de initiatiefnemers van strandtent Hanzezicht op het Kamper stadsstrand. Waar het college een voorkeur heeft uitgesproken voor een toekomst van het paviljoen, zijn de politieke partijen in Kampen - net als inwoners - verdeeld. En een deel van de partijen die er wel toekomst in zien, zouden liever een kleinere horecagelegenheid terugzien.