FlevoMeer Bibliotheek strikt schrijfsters Lale Gül en Franca Treur voor lezing in Dronten

Niek en Kira nemen Zwols succesver­haal D’Andrea’s over: ‘Grapje werd bloedseri­eus’

Het Zwolse restaurant D’Andrea’s verdwijnt per 1 juli. De succesvolle zaak van Pietro en Hetty D’Andrea is overgenomen door Niek van Leeuwen en Kira Wallé. Dit horeca-echtpaar is nu nog werkzaam bij Het Buitenhuys in Heino.