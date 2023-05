Gemeente Dronten biedt gratis workshops voor een veerkrachtige gezondheid

Kamper Badhuis maakt (een beetje) zijn rentree: ‘Mooi dat stukje historie terug te brengen’

Badinrichting, prijkt weer in grijze, stalen letters op de gevel van het pand aan de Oudestraat 210 in Kampen. De laatste decennia was die aanduiding weg van het Rijksmonument, dat tot de jaren 70 dienstdeed als badhuis, in de tijd dat nog niet iedereen thuis een douche of bad had. Henry van Halm kocht het pand twee jaar geleden en wist van de geschiedenis. Van Halm (60): ,,Mijn schoonouders kenden het nog. Vroeger was dat nou eenmaal zo.”