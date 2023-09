Gemeente Dronten laat onderzoek doen naar het koopgedrag van inwoners: ‘Meten is weten’

PVV-raads­lid Nico Outhuijse uit Lelystad overleden: ‘Hij was een echte volksverte­gen­woor­di­ger’

Raadslid Nico Outhuijse (65) van de PVV in Lelystad is zondagnacht overleden. Dat heeft de fractie dinsdag bekendgemaakt. Outhuijse was sinds 2018 raadslid van de partij in de hoofdstad van Flevoland. Hij was al langere tijd ziek.